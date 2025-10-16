CNTV rechaza la solicitud de Chilevisión de aplazar la franja electoral para la final del Mundial Sub 20 por enviarla tarde / Eurasia Sport Images

La final del Mundial Sub 20 entre Argentina y Marruecos pondrá fin a un torneo histórico en nuestro país, aunque el encuentro ya sumó su primera mala noticia.

Tal como informó ADN Deportes, el partido entre trasandinos y africanos se topará con la emisión de la franja electoral que comienza este viernes, la cual, por ley, debe ser transmitida por todos los canales de televisión de Chile, lo que obligará a interrumpir la transmisión del duelo.

En un movimiento de última hora, Chilevisión, canal que cuenta con los derechos para emitir la final, envió una solicitud al CNTV para pedir, de manera excepcional, posponer la retransmisión de la campaña política para después del partido, pero recibió un portazo.

Según pudo saber ADN, el Consejo Nacional de Televisión rechazó la petición debido a lo tarde que fue notificada, argumentando que un tema como la postergación de la franja debe ser debatido con anticipación.

Además, el consejo del organismo solo se reúne los lunes, mientras que el partido se juega el domingo, por lo que es imposible llegar a un acuerdo excepcional. Por ende, la final del Mundial Sub 20 se verá obligada a interrumpir su transmisión.