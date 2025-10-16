;

Mundial Sub 20 domina y la UC sorprende: estos son los cinco partidos con más público durante octubre en Chile

El partido que La Roja perdió ante Egipto fue el que más espectadores acumuló en un estadio.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Buda Mendes - FIFA

Octubre fue sinónimo de fútbol en Chile, con el Mundial Sub 20 como principal protagonista de la fiesta del balompié en nuestro país.

Si bien la cita planetaria ha colmado gran parte de la agenda, también hubo duelos del Campeonato Nacional que se jugaron entre medio, lo que ha destapado comparaciones en cuanto a las asistencias de público.

De los cinco partidos con más gente en los estadios durante octubre, cuatro corresponden al Mundial Sub 20 y solo uno al torneo nacional, en una lista dominada casi por completo por el Estadio Nacional.

Revisa también:

ADN

El partido con más público fue aquel en que Chile cayó por 2-1 ante Egipto en la última fecha de la fase de grupos, con 42.072 personas en Ñuñoa. El segundo lugar lo ocupa la reciente semifinal entre Argentina y Colombia.

El único partido del Campeonato Nacional que entra en el ranking es el de Universidad Católica ante Ñublense, jugado el 9 de octubre, que contó con 15.718 espectadores.

Los 5 partidos más vistos del fútbol chileno en Octubre

  1. Chile vs. Egipto| 1-2| Sub 20 Mundial| 42.072
  2. Argentina vs. Colombia| 1-0| Sub 20 Mundial| 41.354
  3. Chile vs. México| 1-4| Sub 20 Mundial| 18.118
  4. Universidad Católica vs. Ñublense| 1-0| Torneo Nacional| 15.718
  5. Marruecos vs. Francia| 1-1| Sub 20 Mundial| 11.300

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad