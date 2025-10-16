Mundial Sub 20 domina y la UC sorprende: estos son los cinco partidos con más público durante octubre en Chile

Octubre fue sinónimo de fútbol en Chile, con el Mundial Sub 20 como principal protagonista de la fiesta del balompié en nuestro país.

Si bien la cita planetaria ha colmado gran parte de la agenda, también hubo duelos del Campeonato Nacional que se jugaron entre medio, lo que ha destapado comparaciones en cuanto a las asistencias de público.

De los cinco partidos con más gente en los estadios durante octubre, cuatro corresponden al Mundial Sub 20 y solo uno al torneo nacional, en una lista dominada casi por completo por el Estadio Nacional.

El partido con más público fue aquel en que Chile cayó por 2-1 ante Egipto en la última fecha de la fase de grupos, con 42.072 personas en Ñuñoa. El segundo lugar lo ocupa la reciente semifinal entre Argentina y Colombia.

El único partido del Campeonato Nacional que entra en el ranking es el de Universidad Católica ante Ñublense, jugado el 9 de octubre, que contó con 15.718 espectadores.

Los 5 partidos más vistos del fútbol chileno en Octubre