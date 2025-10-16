;

Final del Mundial Sub 20 se topará con la franja electoral televisiva

Según información de ADN, la transmisión de la disputa del partido se vería interrumpida ante la obligatoriedad legal de emitir la campaña política.

Carlos Madariaga

Final del Mundial Sub 20 se topará con la franja electoral televisiva

Final del Mundial Sub 20 se topará con la franja electoral televisiva / Eurasia Sport Images

A partir de mañana viernes 17 de octubre se concretará otro de los hitos ad portas de las elecciones presidenciales en Chile.

Hablamos de la franja electoral televisiva, la cual se emitirá hasta el 14 de noviembre en las señales de TV abierta.

La campaña política se desplegará en dos bloques, a las 12:40 horas y a las 20:40 horas, extendiéndose 20 minutos cada uno.

Sin embargo, hay un detalle no menor en torno a la emisión, pues la segunda franja electoral está agendada en medio del desarrollo de la final del Mundial Sub 20, la que será disputada este domingo 19 de octubre por Argentina y Marruecos a contar de las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

De no haber cambio, Chilevisión se vería obligado a interrumpir el partido para emitir la campaña política, cuestión que deberá ser resuelta por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), que eventualmente podría acomodar la transmisión que está estipulada por ley para un horario posterior a la disputa del partido.

