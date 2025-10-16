;

Zampedri a la cabeza: los jugadores de la UC que podrían perderse el Clásico Universitario por acumulación de amarillas

El “Toro” deberá cuidarse en el partido de este domingo frente a Everton.

Javier Catalán

Matías Canessa

Este fin de semana regresa el Campeonato Nacional, y la Universidad Católica deberá visitar a Everton en Viña del Mar con la misión de seguir en la lucha por el segundo puesto y un cupo directo a la Copa Libertadores.

Si bien el encuentro ante los “ruleteros” es importante, varios jugadores de la UC deberán cuidarse de las tarjetas amarillas pensando en el Clásico Universitario ante la U, su rival directo por el “Chile 2”.

El principal apercibido en los cruzados es su goleador, Fernando Zampedri, quien ya suma siete amonestaciones y, tal como indica el reglamento, a partir de la quinta amarilla, solo se necesitarán tres más para ser castigado. Una vez alcances la octava, se sancionará por acumulación cada dos tarjetas.

Los otros que deben cuidarse por el mismo motivos son Daniel González y Clemente Montes, ambos con cuatro tarjetas y que, de sumar una más, serán suspendidos.

Además, para el partido con Everton no podrán estar presentes por esta razón Gary Medel y Diego Valencia. En el caso del “Pitbull”, ya son nueve las amonestaciones, y comparte el primer lugar con otros cinco jugadores como los más sancionados del torneo.

