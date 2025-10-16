Aston Villa no venderá entradas para hinchas de club israelí en partido de Europa League para garantizar seguridad

La guerra entre Israel y Palestina ha puesto en vilo a todo el mundo, y sus consecuencias también han alcanzado al fútbol.

Han sido numerosos los clubes y selecciones que han pedido a la FIFA la expulsión de los equipos israelíes de las competencias internacionales, algo que, de momento, no ha ocurrido.

Ahora, el Aston Villa, para el partido de la UEFA Europa League que jugará ante el Maccabi Tel Aviv, club del mencionado país, tomó una severa decisión respecto a los hinchas de la institución israelí.

Desde Inglaterra señalan que los “Villanos” no venderán entradas para el público visitante con el fin de resguardar la seguridad, teniendo en cuenta que, en la primera jornada del torneo, cuando los israelíes visitaron al PAOK en Grecia, se produjeron serios incidentes con manifestantes propalestinos a las afueras del estadio.

El encuentro entre Aston Villa y Maccabi Tel Aviv está programado para el 6 de noviembre, en un partido que seguramente dará mucho de qué hablar.