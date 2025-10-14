;

FOTOS. Clausuran café de Providencia donde Feid realizó su Coffee Party pese a pagar las multas que le impuso la municipalidad

El recinto fue cerrado pese a haber cancelado las sanciones impuestas. Empleadas acusan fiscalizaciones reiteradas y pérdida de sus empleos.

Martín Neut

Clausuran café de Providencia donde Feid realizó su Coffee Party pese a pagar las multas que le impuso la municipalidad

Foto Instagram

El café Kafera Holley, ubicado en Providencia, fue clausurado por la Municipalidad tras haber albergado el improvisado “coffee party” del cantante colombiano Feid, realizado el 14 de septiembre.

La medida se adoptó pese a que el local ya había pagado las multas impuestas por desarrollar un evento no autorizado y sin los permisos correspondientes.

Según relató una trabajadora del establecimiento, tras la visita del artista comenzaron a recibir una serie de fiscalizaciones. “Nos estuvieron hostigando constantemente y haciéndonos denuncias sin fundamento alguno”, aseguró.

El cierre del café provocó malestar entre los empleados, quienes denunciaron en redes sociales la pérdida de sus fuentes laborales.

En un video difundido en TikTok por la cuenta @Arlincegarra, se señala que “más de 50 personas se quedan sin trabajo, porque ni pagar la multa fue suficiente para la municipalidad”, acusando que la clausura fue una decisión desproporcionada.

