Feid sorprende en Chile con invitación a un Coffee Party en Providencia: esta es la dirección y la hora de la convocatoria

Santiago

El cantante colombiano Feid, conocido artísticamente como Ferxxo, se encuentra en Chile y decidió convocar a sus seguidores de manera inesperada.

A través de sus redes sociales, el artista invitó a un Coffee Party este domingo a las 11:30 horas en Kafera Holey, ubicado en la comuna de Providencia.

La publicación generó gran expectación entre sus fanáticos, quienes rápidamente comenzaron a compartir la convocatoria y a organizarse para llegar al punto de encuentro.

Feid, reconocido por su estilo urbano y por éxitos que lo han posicionado como una de las figuras más destacadas de la música latina, mantiene una estrecha relación con su público, caracterizándose por este tipo de encuentros cercanos y espontáneos.

Hasta el momento no se han entregado mayores detalles sobre la actividad, aunque se espera una alta asistencia dada la masividad de sus seguidores en el país.