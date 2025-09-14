Show sorpresa de Feid genera enormes aglomeraciones en Providencia: municipalidad cursó cinco infracciones

El cantante colombiano de música urbana, Feid, realizó este domingo un show sorpresa en Chile en el marco de una Coffe Party en Providencia, en la región Metropolitana.

El artista también conocido como Ferxxo, llamó a sus fanáticos a través de las redes sociales para ser parte del evento, que se realizó en Kafera Holley, en General Holley 2277.

“Hey ‘mor’, 11:30 de la mañana nos vemos en Kaffera Holley, región Metropolitana, Chile. Vamos a tomar café, vamos a escuchar temas infravalorados del Ferxxo, vamos a pasar una chimba hoy ‘mor’. Los quiero como un hijo de p… y no estoy borracho", fueron las palabras del colombiano en su Instagram para anunciar el evento.

Tras ello, los fanáticos chilenos no tardaron en llegar y llenaron las calles de Providencia, generando enormes aglomeraciones en la comuna capitalina.

De hecho, se estima que cerca de 30 mil personas llegaron para disfrutar de los mejores hits del artista colombiano.

IMPACTO! Se estima que alrededor de 30 mil personas asistieron al Coffee Party de Feid en Santiago de Chile. El evento fue anunciado tan solo 1 hora antes. 🇨🇱 pic.twitter.com/xK9AiBow67 — Feid Site (@feidsite) September 14, 2025

Municipalidad de Providencia cursó 5 infracciones

Sin embargo, no todo fue fiesta en la comuna capitalina. Esto, debido a que la Municipalidad de Providencia cursó un total de 5 infracciones por realizar el concierto sin una autorización previa, informó T13.

En tanto, el encargado del local quedó citado al Juzgado de Policía Local y arriesga multas que podrían llegar a las 10 UTM. Es decir, un monto de $692.650, aproximadamente.