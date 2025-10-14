Comienza juicio contra padres y cuñado acusados de violación contra niña de 12 años en Chillán: menor habría quedado embarazada / VICTOR HUENANTE

Comenzó en Chillán el juicio oral contra los padres y el cuñado de una niña de 12 años, acusados de violaciones reiteradas y agresiones sexuales entre 2021 y 2023.

La víctima, quien quedó embarazada por los abusos, murió trágicamente el 26 de julio de 2023 al caer desde el quinto piso del Hospital Clínico Herminda Martín, donde estaba internada bajo custodia de Mejor Niñez.

El Ministerio Público acusó formalmente al padre de violación reiterada, a la madre de facilitación y encubrimiento, y al cuñado de agresiones sexuales, solicitando presidio perpetuo calificado para los padres.

Según medio regionales, el fiscal Álvaro Hermosilla Bustos explicó el modus operandi ante el tribunal. “En el caso del padre, este violaba a su hija de forma reiterada, mientras que la madre, previamente concertada con él, facilitaba la ocurrencia de este delito”, detalló.

“Actuaron con negligencia”

Hermosilla agregó que la madre incluso “manipulaba a la víctima negándole la ocurrencia de las agresiones sexuales”.

La muerte de la niña en el hospital llevó a la formalización de cinco funcionarios por cuasidelito de homicidio.

La fiscal Nadia Espinoza señaló que el personal actuó con negligencia al omitir medidas de seguridad.

“Actuaron con negligencia, omitiendo medidas preventivas básicas cuyos cargos y reglamentos les imponían, a pesar de contar con información clínica clara y actualizada que advertía el alto riesgo de fuga de la paciente”, dijo Espinoza según Radio BíoBío