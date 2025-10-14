;

“Ya tenía todo planificado”: hermana de Krishna Aguilera acusa a presunto culpable de su desaparición

La familia teme por la seguridad de la joven y asegura que el hombre señalado es el responsable. La mujer lleva 10 días desaparecida en Santiago.

Krishna Francisca Aguilera Yáñez, de 19 años, permanece desaparecida desde la madrugada del sábado 4 de octubre, luego de salir desde su casa en San Bernardo hacia una discoteca en Santiago Centro.

Su último contacto con su hermana Cristal fue cerca de las 3:00 a.m., y desde entonces no se sabe de ella.

La familia centra sus sospechas en un hombre de 45 años con el que Krishna mantenía algún tipo de vínculo. Según Cristal, el sujeto habría dejado a la joven cerca de su antiguo barrio alrededor de las 5:00 a.m., pero no dio más explicaciones y dejó de contestar.

“Tiene mucha plata. Esta persona ya debería estar detenida, si él es el único (sospechoso)”, afirmó la hermana a CHV, quien también reveló un error que habría cometido Krishna.

El error de Krishna

“Ella hizo algo que no debía haber hecho y que involucra a este sujeto (…) en una riña le quitaron el teléfono y una información llegó a oídos del hombre. Desde ahí cambió su comportamiento hacia mi hermana”, reveló.

Cristal asegura que la desaparición no deja dudas: “Él ya tenía todo planificado y mi hermana ya me había comentado que tenía miedo (…) Yo sé que este tipo no me la tiene viva”.

La familia mantiene la búsqueda activa, mientras las autoridades continúan indagando sobre el paradero de Krishna.

