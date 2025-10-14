;

Alemán en Chile fue al supermercado y se sorprendió por este detalle único al comprar pan: “En Alemania es diferente”

El video tiene casi 160 mil reproducción en TikTok.

Javier Méndez

Alemán en Chile fue al supermercado y se sorprendió por este detalle único al comprar pan: “En Alemania es diferente”

Alemán en Chile fue al supermercado y se sorprendió por este detalle único al comprar pan: “En Alemania es diferente” / Captura

“Alemán andando en Chile”, así se define el creador de contenido europeo, @aleman.bacan, en sus redes sociales, quien, cada cierto tiempo, reseña distintos detalles del territorio nacional.

Este mes, por ejemplo, fue al supermercado y mostró un aspecto que llamó fuertemente su atención. Se hizo viral, y acumula casi 160 mil reproducciones, y sigue sumando.

Revisa también:

ADN

“Una cosa que encuentro muy interesante acá en Chile es que pagas el pan por el kilo y no por unidad”, dijo.

“En Alemania es muy diferente, pagas por unidad y no por kilo”, explicó sobre su país de origen.

Otro aspecto que llamó su atención fue una práctica totalmente instaurada en las cadenas: que sea el propio cliente quien pese y seleccione el tipo de pan en la balanza.

“Muchas veces lo olvido y voy a la caja sin pesarlo”, dijo entre risas. “(Es) diferente”, sumó.

Recibió respuestas.

“En pequeños negocios y panaderías aun se venden por unidad”, aseguró un usuario en la caja de comentarios.

“Es porque mínimo nos comemos 1 kilo de pan cada uno”, bromeó otro.

Revisa el video a continuación:

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad