Alemán en Chile fue al supermercado y se sorprendió por este detalle único al comprar pan: “En Alemania es diferente” / Captura

“Alemán andando en Chile”, así se define el creador de contenido europeo, @aleman.bacan, en sus redes sociales, quien, cada cierto tiempo, reseña distintos detalles del territorio nacional.

Este mes, por ejemplo, fue al supermercado y mostró un aspecto que llamó fuertemente su atención. Se hizo viral, y acumula casi 160 mil reproducciones, y sigue sumando.

“Una cosa que encuentro muy interesante acá en Chile es que pagas el pan por el kilo y no por unidad”, dijo.

“En Alemania es muy diferente, pagas por unidad y no por kilo”, explicó sobre su país de origen.

Otro aspecto que llamó su atención fue una práctica totalmente instaurada en las cadenas: que sea el propio cliente quien pese y seleccione el tipo de pan en la balanza.

“Muchas veces lo olvido y voy a la caja sin pesarlo”, dijo entre risas. “(Es) diferente”, sumó.

Recibió respuestas.

“En pequeños negocios y panaderías aun se venden por unidad”, aseguró un usuario en la caja de comentarios.

“Es porque mínimo nos comemos 1 kilo de pan cada uno”, bromeó otro.