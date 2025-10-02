;

Cadena de supermercados con precios más bajos abre dos nuevas sucursales en Santiago: estas son las direcciones

En octubre de 2024, la empresa peruana Intercorp, matriz de InRetail, compró la cadena de supermercados Erbi en Chile.

Así, en agosto pasado, abrió el primer local de Mass en la comuna de Providencia, el nuevo proyecto que reemplaza a la marca anterior.

Ahora, todo parece indicar que los planes de expansión van viento en popa, y recientemente anunciaron la apertura de dos nuevas tiendas en Santiago.

La promesa sigue siendo la misma: ofrecer precios más bajos que sus competidores en un amplio rubro.

Los puntos que se sumaron a la cobertura están ubicados en la comuna de Ñuñoa.

¡Lo pediste y te escuchamos!, escribieron en sus redes sociales. Los locales están en:

  • Eduardo Castillo Velasco #5500
  • Avenida Irarrázaval #5000

Haz tu compra y ahorra con precios increíbles (...) Los mejores precios, cerca de ti”, aseguraron. Aceptan diversos medios se pago, incluyendo tarjeta “Junaeb”.

