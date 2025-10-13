“¿No quieren trabajar?" y “¿Por qué están tan molestos con la vida?" Mexicano en Chile lanzó feroces críticas al país

Cada cierto tiempo, algún extranjero en Chile lanza elogios al país, pero también hay un grupo que toma la vereda contraria.

Así lo hizo recientemente un mexicano llamado Stiven (@ssssstiven), quien cuenta con más de 86 mil seguidores en TikTok.

“Cosas que me han hecho ruido de mi visita a Chile” se titula el registro, el cual ha generado un sinfín de reacciones en la red social de origen chino.

“¿Por qué todo el mundo viste de negro? (...) ¿Dónde está el color? Ayer fui a un bar de la comunidad (LGBTQ+), y todos de negro", partió diciendo el creador de contenido.

El segundo dardo fue a parar al Metro de Santiago: cuestionó el elevado precio del pasaje. “Vale tres veces y un poquito más de lo que vale en México”, detalló. Eso sí, destacó que el servicio de transporte público “está más cuidadito”.

En tercer lugar habló sobre los centros comerciales. “¿Qué onda con el consumismo aquí? (...) ¿Cuánto les pagan? Quiero saber cuánto les pagan para que les alcance para comprar y estar comiendo", se preguntó.

También llamó su atención que los cierres de los locales sean temprano. “¿No quieren trabajar? Y de paso ganan bien", señaló.

Por último sumó otra interrogante: ¿Por qué están tan molestos con todo el mundo siempre? (...) es una pelea en la calle (entre) todo el mundo. Relájense", recomendó.

“¿Viniste de turista o de inspector?”, “¿Sabes pescar?” y "Bueno puedes devolverte, gracias por tu visita“, fueron algunos de las réplicas que recibió.