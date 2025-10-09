;

VIDEO. Turista alemán queda sorprendido por el transporte público en Santiago: “Lo encuentro muy diferente a otros países”

Según su experiencia, la mayoría de los pasajeros viajan en silencio. “Me recuerda a lo que había visto en Alemania”, dijo.

Martín Neut

Metro de Santiago

Metro de Santiago / Sebastian Beltran Gaete

Un ciudadano alemán que visita Santiago compartió un video en redes sociales donde resaltó la tranquilidad del transporte público en la capital chilena.

Según su experiencia, “una cosa que encuentro muy diferente a otros países de Latam, acá en Santiago nadie habla en los metros ni en las micros, no hay ruidos, hasta en horas punta”.

En la descripción del video, el usuario @aleman.bacan aclaró que se trata de “mi observación personal, describiendo, comparando, no juzgando” y se distanció de “toda forma de xenofobia o racismo”.

Agregó que la calma que percibe, con pasajeros leyendo, usando audífonos o simplemente mirando por la ventana, le recordó “más a lo que había visto en Alemania o en Europa”.

El video ha generado comentarios sobre este detalle urbano, que el creador definió como un reflejo de “una cultura urbana santiaguina: ordenada y sorprendentemente tranquila para una gran ciudad”.

