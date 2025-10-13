El influencer y turista español Daniel López, conocido en Instagram como @daniconprisa y con casi 73 mil seguidores, continúa su recorrido por Sudamérica y esta vez protagonizó una curiosa escena en el sur de Chile.

Durante su paso por la Patagonia, López y dos amigos —otro español y un belga— fueron recibidos por una familia local que les ofreció pasar la noche en su casa.

En medio de la convivencia, el dueño de casa les sirvió un vaso de chicha de uva, bebida tradicional chilena que despertó la sorpresa de los visitantes.

“Esto sabe a zumo, parece un jugo, de verdad que está bueno, está buenísimo. ¿Esto me emborracha?”, comentó entre risas uno de los españoles, mientras el turista belga agregó: “Es súper bueno, esto es riquísimo. Yo podría beberlo todo, sin problemas”.

El video compartido por López muestra el cierre de la jornada con los tres europeos visiblemente alegres, cantando y tocando la guitarra junto a sus anfitriones, en una escena que mezcla humor, hospitalidad y cultura chilena.