Chile tendrá el puente colgante más grande de Latinoamérica: ¿Dónde se ubica y en qué fecha estará listo?

Actualmente, Chile está desarrollando lo que será el puente colgante más grande de Latinoamérica.

Ubicado en el sur del país, se trata del puente del canal de Chacao, que conectará el continente con la Isla Grande de Chiloé en un recorrido de tres minutos.

El fin de semana se supo que el proyecto del Estado, que supone una inversión de más de $761 mil millones, tiene un avance total del 58%.

“Este es un hito histórico (...) un sueño que viene de los años 60 y que ya se materializa“, dijo el fin de semana Danilo Núñez, subsecretario de Obras Públicas, durante una visita a terreno.

La estructura tendrá una extensión de 2.750 metros de largo, con tres pilas (o torres) y dos macizos de anclaje, todos construidos en hormigón armado. La altura máxima, correspondiente a la pila norte, alcanzará los 200 metros sobre el nivel del mar. Evidentemente, tendrá un alto grado de innovación tecnológica.

¿Cuándo estará listo el Puente Chacao para Chiloé?

Según las autoridades, los plazos se están cumpliendo y el proyecto debería estar listo en octubre del año 2028.

En ese momento se permitirá el acceso inmediato entre la ribera norte (Pargua) y la ribera sur (Chacao) con doble calzada (cuatro pistas).

El diseño logrará que el país quede conectado por la Ruta 5 en forma permanente y continua desde Arica hasta Quellón. Se esperan 6.000 vehículos por día y cerca de 155.000 personas beneficiadas en total.