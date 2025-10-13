La “otra” Marcela Cubillos relanza su carrera política con radical decisión para dejar atrás la confusión con la exministra

Marcela Cubillos Hevia, conocida en las elecciones municipales de Las Condes por enfrentarse a su tocaya de derecha, la exministra Marcela Cubillos Sigall, decidió dar un giro a su identidad pública.

En su nueva candidatura a diputada por el distrito 11 —que abarca La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura—, la política de izquierda optó por invertir el orden de sus apellidos y presentarse como Marcela Hevia Cubillos.

La decisión, revelada por The Clinic, busca poner fin a la confusión generada por la coincidencia de nombres.

“Fue una decisión a raíz de la política y no de lo familiar, porque amo mucho a mi papá. Mi madre estaba muy contenta, pero lo hice por razones políticas”, explicó la “Cubillos buena”, como se hacía llamar.

“Se daba mucho el chiste”

Hevia Cubillos, que competirá como independiente en un cupo del Partido Liberal, reconoció que quería alejarse de los comentarios que la vinculaban con su homónima.

“Se daba mucho el chiste de ‘ay, usted es la de los 17 millones’. Cuando me veían la cara ya sabían que no era ella, pero me gustó poder alejarme de esas cosas que la rodean”, señaló.

Con su nuevo nombre, dice sentirse más cómoda. “El cambio me vino bien: ahora nadie me confunde con sueldos millonarios o viejas rencillas políticas”, explica Hevia Cubillos.