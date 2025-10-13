;

VIDEO. Nueva falla en el Metro de Santiago: desperfecto en neumáticos obligó a suspender servicio en 12 estaciones de Línea 5

A través de un comuniad, la empresa estatal explicó que “un tren presentó un desperfecto en uno de sus neumáticos que generó ruido y presencia de humo”.

Martín Neut

Matías Castillo

Durante el transcurso de este lunes 13 de octubre, Metro de Santiago informó el cierre temporal de varias estaciones de la Línea 5 debido a un inconveniente operativo.

Según precisó la empresa, la suspensión del servicio se debe a un “tren detenido por más del tiempo habitual”, lo que obligó a interrumpir parcialmente el funcionamiento de la línea.

La falla se habría originado en el transcurso de la estación Pedrero y San Joaquín. De manera preliminar y según fuentes de Radio ADN, la falla sería en uno de los neumáticos del tren.

A través de un comuniad, la empresa estatal explicó que “un tren presentó un desperfecto en uno de sus neumáticos que generó ruido y presencia de humo”.

Estas son las estaciones cerradas del Metro de Santiago

“Los equipos de mantenimiento ya se encuentran en el lugar trabajando en la solución. Las estaciones disponibles de Línea 5 están entre Plaza Maipú y Baquedano", detalló Metro. Por lo tanto las estaciones afectadas son:

  • Parque Bustamante
  • Santa Isabel
  • Irarrázaval
  • Ñuble
  • Rodrigo de Araya
  • Carlos Valdovinos
  • Camino Agrícola
  • San Joaquín
  • Pedrero
  • Mirador
  • Bellavista La Florida
  • Vicente Valdés

Metro indicó que el personal técnico trabaja para restablecer la circulación lo antes posible, mientras se recomienda a los pasajeros optar por vías alternativas de transporte.

