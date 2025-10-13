El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Tren detenido provoca suspensión parcial de 12 estaciones en la Línea 5 del Metro de Santiago

Durante el transcurso de este lunes 13 de octubre, Metro de Santiago informó el cierre temporal de varias estaciones de la Línea 5 debido a un inconveniente operativo.

Según precisó la empresa, la suspensión del servicio se debe a un “tren detenido por más del tiempo habitual”, lo que obligó a interrumpir parcialmente el funcionamiento de la línea.

La falla se habría originado en el transcurso de la estación Pedrero y San Joaquín. De manera preliminar y según fuentes de Radio ADN, la falla sería en uno de los neumáticos del tren.

A través de un comuniad, la empresa estatal explicó que “un tren presentó un desperfecto en uno de sus neumáticos que generó ruido y presencia de humo”.

Estas son las estaciones cerradas del Metro de Santiago

“Los equipos de mantenimiento ya se encuentran en el lugar trabajando en la solución. Las estaciones disponibles de Línea 5 están entre Plaza Maipú y Baquedano", detalló Metro. Por lo tanto las estaciones afectadas son:

Parque Bustamante

Santa Isabel

Irarrázaval

Ñuble

Rodrigo de Araya

Carlos Valdovinos

Camino Agrícola

San Joaquín

Pedrero

Mirador

Bellavista La Florida

Vicente Valdés

Metro indicó que el personal técnico trabaja para restablecer la circulación lo antes posible, mientras se recomienda a los pasajeros optar por vías alternativas de transporte.