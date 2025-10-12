;

En la U asumen la partida de Gustavo Álvarez y adelantan su nuevo destino: “Se quiere ir y ya sabe dónde”

El técnico argentino tiene contrato hasta diciembre del 2026, pero todo indica que dejaría el club azul a fines de este año.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Gustavo Álvarez estaría viviendo sus últimos meses como técnico de Universidad de Chile. Si bien el estratega argentino cuenta con contrato hasta diciembre del 2026 y tiene al equipo en semifinales de la Copa Sudamericana, su partida parece cercana.

Las dudas sobre la continuidad del DT comenzaron a surgir hace algunas semanas y se acrecentaron tras sus últimas declaraciones. “Cuando llega fin de año y uno ve las cosas en perspectiva, está más lúcido para tomar decisiones. A fin de año veremos cuál será el futuro”, dijo hace pocos días en conferencia de prensa.

Es más, desde la dirigencia de los azules ya comenzaron a asumir que el entrenador no continuará la próxima temporada. “Son declaraciones de un técnico que ya decidió que se va a ir, lo está notificando”, comentó un dirigente de Azul Azul en diálogo con El Mercurio.

“Cuando un técnico quiere irse, es muy difícil convencerlo de lo contrario Incluso, si me apuras, son las declaraciones de un técnico que ya sabe dónde se va a ir”, agregó el directivo.

En ese escenario, todo indica que Álvarez asumiría como nuevo técnico de la selección de Perú. De hecho, el citado medio indicó dice que el técnico de 52 años ya tendría un acuerdo de palabra con el combinado incaico y que este último estaría dispuesto a pagar su cláusula de salida, ofreciéndole un contrato de 2 millones de dólares anuales.

“Cuando una selección viene a buscar a un técnico, es prácticamente imposible competirle. En lo económico y también en lo atractivo que es el trabajo de un seleccionador en términos de calidad de vida”, explicaron desde Azul Azul al matutino.

