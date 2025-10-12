;

VIDEO. Jugó en Chile y hoy es el héroe del ascenso de su club en Argentina: “Les dije que iba a ser la figura”

El exportero de Palestino, César Rigamonti, fue el gran protagonista del ascenso de Gimnasia y Esgrima de Mendoza a la Primera División del fútbol trasandino.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza logró este sábado su anhelado ascenso a la Primera División de Argentina. Luego de empatar 1-1 con Deportivo Madryn en la final de la Primera Nacional, el “Lobo” se impuso por 3-0 en la definición por penales y sacó pasajes a la máxima categoría del fútbol trasandino.

La gran figura del cuadro mendocino fue un viejo conocido del fútbol chileno: César Rigamonti, exportero de Palestino, quien se vistió de héroe al contener dos remates decisivos en la tanda.

El golero de 38 años le atajó el primer disparo a Federico Recalde y luego volvió a lucirse al taparle el segundo penal a Nicolás Mana. Finalmente, el lateral de Gimnasia, Matías Recalde, selló el definitibo 3-0 antes de que Diego Crego estrellara su remate en el travesaño.

“Durante la semana les dije a los chicos que íbamos a empatar, que íbamos a ir a penales y que yo iba a ser la figura. Lo tengo anotado en un papel”, confesó Rigamonti una vez consumado el ascenso de Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

“Fue un año muy duro para nosotros. Me tocaron pasar momentos feos, lo soñé. Tengo mucha felicidad. Yo esto lo soñé. Hay que agradecer el trabajo de todo el equipo. Esta institución se merecía estar en lo más alto“, agregó el portero.

