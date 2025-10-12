Gobierno tras violenta noche en la región Metropolitana: “El gran desafío es reducir las armas de fuego en circulación”

El delegado presidencial de la región Metropolitana, Gonzalo Durán, se refirió a la violenta noche en la región Metropolitana, donde en las últimas 12 horas se han registrado 4 homicidios.

Dos asesinatos en Conchalí, además de los crímenes registrados en Santiago Centro y Renca, han marcado las últimas horas en la capital.

En diálogo con Estado Nacional de TVN, la autoridad regional indicó que del total de crímenes, en dos hay indicios que “hacen presumir (...) que se trataría de ajustes de cuentas o disputa entre bandas rivales, lo que no minimiza el impacto tremendo de la situación”.

En ello, Durán manifestó que “el patrón común es el uso de armas de fuego, que se utilizan frecuentemente para distintos delitos. Este es el gran desafío de la política pública en materia de seguridad, reducir las armas de fuego en circulación”.

“Vamos a persistir en ampliar y fortalecer la presencia policial preventiva con toda la intensidad posible en toda la región”, añadió.

Además, indicó que “muchas de las armas de fuego legalmente inscritas, por distintas razones, terminan en manos de los delincuentes. Lo que hemos hecho es incrementar la capacidad de control y fiscalización, incluyendo el uso de personal del Ejército y la labor de las policías, con el propósito de identificar que esas armas de fuego legalmente inscritas estén en el lugar que corresponden y en las condiciones que corresponden”.

Finalmente, Gonzalo Durán destacó la importancia de “dotar a las distintas instituciones para identificar contrabando de armas”.

“Hemos logrado una reducción significativa de la tasa de homicidios en la región y en el país, sin embargo, hechos como estos son muy lamentables y dolorosos”, cerró.