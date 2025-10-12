Cuarto homicidio en 12 horas sacude a la Región Metropolitana: hombre fue hallado sin vida en Conchalí

Un nuevo homicidio se registró la mañana de este domingo en la comuna de Conchalí, sumando el cuarto asesinato ocurrido en la Región Metropolitana en menos de 12 horas.

El hecho se produjo cerca de las 10:00 de la mañana en la intersección de calle 2 Poniente con 3 Norte, donde una persona fue encontrada con una lesión grave en la cabeza en plena vía pública.

Al percatarse de la situación, los vecinos alertaron a Carabineros, quienes al llegar al lugar constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

La Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de las pericias para esclarecer el origen del ataque y establecer si se trató de un asalto, ajuste de cuentas o riña.

Cabe destacar que, durante la noche anterior, la capital ya había sido escenario de otros tres crímenes: uno en Santiago Centro, otro en Renca y un tercero también en Conchalí.

Al respecto, el Ministerio Público instruyó diligencias para identificar a la víctima y a los posibles responsables, mientras equipos del Servicio Médico Legal realizaron el retiro del cuerpo.