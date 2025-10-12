Hombre es asesinado a tiros durante persecución en pleno centro de Santiago

Santiago

Un homicidio se registró la noche del sábado en la comuna de Santiago, Región Metropolitana, luego de que un hombre fuera asesinado a balazos en medio de una persecución que se extendió por varias cuadras.

La víctima recibió al menos dos impactos, uno en la pierna y otro en la cabeza, muriendo en el lugar.

De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, el hecho se habría originado en Avenida Matta y continuado por calle Porvenir, hasta concluir en la intersección de Coquimbo con Nueva de Valdés. En ese punto, el agresor alcanzó al hombre y efectuó los disparos fatales.

El capitán Felipe Alegría, de la Prefectura Santiago Central, indicó que “tenemos un testigo que lo vio todo (...). La víctima habría fallecido en un lugar cercano, pero los atacantes la habrían dejado dentro del refugio”.

Por su parte, el fiscal ECOH Eduardo Pontigo informó que el hombre no portaba identificación ni armamento y que su nacionalidad aún no ha sido determinada.

Las diligencias quedaron a cargo del OS9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, que trabajan por esclarecer el crimen e identificar a los responsables.