VIDEO. Captan a encapuchado lanzando fuegos artificiales en ventilaciones del Metro durante marcha en Santiago

Diversos hechos de violencia se registraron durante esta jornada en el centro de la capital, por la conmemoración del Encuentro entre Dos Mundos.

Juan Castillo

Carabineros de Chile

Este domingo 12 de octubre se realizó una marcha por el centro de Santiago, en el marco de la conmemoración del Encuentro entre Dos Mundos, la cual terminó con incidentes.

La manifestación, que avanzó por la Alameda hasta Los Héroes, terminó con enfrentamientos entre encapuchados y Carabineros, saqueos, e incluso se reportó el lanzamiento de fuegos artificiales a una de las ventilaciones del Metro de Santiago.

Según información policial, desconocidos lanzaron fuegos de artificio contra uniformados que se encontraban en calle Mac Iver.

Mientras que a la altura de San Antonio, un grupo intentó ingresar a un local comercial, lo cual fue impedido gracias a personal de Control de Orden Público (COP).

Encapuchado lanza fuegos artificiales a ventilaciones del Metro

A través de sus redes sociales, Carabineros difundió un video en el cual se ve a un encapuchado lanzando fuegos artificiales a una de las ventilaciones del Metro de Santiago, en plena Alameda.

Sujetos encapuchados arrojan fuegos artificiales en una de las ventilaciones de Metro en Alameda con Arturo Prat, exponiendo a transeúntes y usuarios del transporte. Prefiera vías alternativas y circule con precaución”, señalaron desde la institución policial.

Pese a esto, no se reportaron problemas o afectaciones a la red de transporte subterráneo.

Las manifestaciones por la conmemoración del Encuentro entre Dos Mundos dejó una sola persona detenida y otras tres trasladadas hasta la 3a Comisaría de Santiago.

