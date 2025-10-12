Joven muere tras quedar en medio de un tiroteo entre bandas rivales en Renca

Santiago

Un nuevo episodio de violencia se registró la noche del sábado en la comuna de Renca, Región Metropolitana, donde una joven de 20 años perdió la vida tras ser alcanzada por una bala en medio de un enfrentamiento entre bandas rivales.

El hecho ocurrió en la calle Vicuña Mackenna, cuando la víctima transitaba por el lugar y se desató un intercambio de disparos entre ocupantes de un vehículo y al menos tres personas que se encontraban a pie. Uno de los proyectiles impactó a la joven en la cabeza.

Fue trasladada de urgencia al Hospital Félix Bulnes, donde pese a los esfuerzos médicos falleció debido a la gravedad de la herida. “Es una joven que iba caminando por el lugar y que, lamentablemente, se vio involucrada en este fuego cruzado. No hay otras personas lesionadas por ahora”, explicó el fiscal del ECOH, Leonardo Tapia.

El persecutor detalló que la víctima no tenía vínculo alguno con los grupos enfrentados y que las diligencias, a cargo de la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística, incluyen la revisión de cámaras de seguridad, entrevistas a testigos y análisis de eventuales conexiones con bandas rivales de la zona.

La investigación busca establecer el número de participantes en el ataque y determinar responsabilidades en un caso que vuelve a poner en evidencia el avance de la violencia armada en sectores urbanos de la capital.