Metro de Santiago normaliza frecuencia de trenes de Línea 1: así funciona el servicio hoy

Según indicaron, esto ocurrió debido a la demora de un tren en una estación.

A través de sus redes, el Metro de Santiago informó que la Línea 1 presentaba retrasos en su frecuencia de trenes.

Según detalló la empresa, esta situación se dio debido a que un tren se encuentra detenido más del tiempo habitual en la estación Universidad de Chile.

En tanto, la detención se habría generado por problemas en sus puertas.

Línea 1 presenta retraso en su frecuencia por tren detenido más del tiempo habitual en Universidad de Chile, debido a problema de puertas”, señalaron en su cuenta de X.

Tras casi una hora, el Metro reportó que el servicio ya había sido normalizado, por lo que toda la red se encuentra disponible.

