Metro de Santiago normaliza frecuencia de trenes de Línea 1: así funciona el servicio hoy

A través de sus redes, el Metro de Santiago informó que la Línea 1 presentaba retrasos en su frecuencia de trenes.

Según detalló la empresa, esta situación se dio debido a que un tren se encuentra detenido más del tiempo habitual en la estación Universidad de Chile.

En tanto, la detención se habría generado por problemas en sus puertas.

“Línea 1 presenta retraso en su frecuencia por tren detenido más del tiempo habitual en Universidad de Chile, debido a problema de puertas”, señalaron en su cuenta de X.

09:07 hrs. 🟡#L1 presenta retraso en su frecuencia por tren detenido más del tiempo habitual en Universidad de Chile, debido a problema de puertas. — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) October 8, 2025

Tras casi una hora, el Metro reportó que el servicio ya había sido normalizado, por lo que toda la red se encuentra disponible.