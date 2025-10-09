;

Corte de Apelaciones reagenda por cuarta vez audiencia por desafuero de Joaquín Lavín León: se realizará el 16 de octubre

La Fiscalía Oriente busca que el diputado pierda su fuero en una causa por presunto fraude al fisco de más de $93 millones, con querellas del CDE y el SII.

La Corte de Apelaciones de Santiago fijó para el jueves 16 de octubre la audiencia en que se resolverá la solicitud de desafuero presentada contra el diputado Joaquín Lavín León.

La petición fue ingresada por la Fiscalía Regional Oriente el pasado 27 de junio, en el marco de una investigación por presunto fraude al fisco que supera los $93 millones.

Según el Ministerio Público, las diligencias han sido desarrolladas junto a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI y la Unidad Especializada Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna (UNAC) de la Fiscalía Nacional.

La fiscal regional Lorena Parra será la encargada de exponer los antecedentes ante el Pleno de la Corte de Apelaciones, instancia que deberá decidir si el parlamentario pierde su inmunidad para ser formalizado.

Cuarta fecha

En la causa también intervienen el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Servicio de Impuestos Internos (SII), que presentaron querellas en calidad de organismos querellantes.

La sesión del tribunal de alzada ha sufrido múltiples modificaciones. Inicialmente estaba prevista para el 4 de septiembre, luego fue postergada al 11, posteriormente al 16 del mismo mes, y ahora fue reagendada para el 16 de octubre, siendo la cuarta fecha en que se debería revisar la solicitud.

