VIDEO. Alcalde de La Florida anuncia una querella criminal contra responsables del incendio en toma Dignidad: “Podría haber costado la vida de personas”

Daniel Reyes, entregó un balance positivo del primer día de demolición, detallando que se han desarmado el 55% del terreno.

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, entregó un balance sobre la primera jornada de demolición en la toma Dignidad, señalando que tras “un trabajo de muchísimo tiempo, prácticamente un año y medio” se dio inicio al proceso en una zona declarada inhabitable.

Según Reyes, la demolición se desarrolló “de buena manera, con la colaboración de carabineros y de la delegación presidencial”, alcanzando hasta ahora aproximadamente un 55% del desarme.

Sin embargo, el alcalde calificó de “acción derechamente criminal” la resistencia de 15 a 20 personas que “dispusieron una barricada, utilizaron líquidos acelerantes” y provocaron un incendio que afectó unas 18 viviendas deshabitadas.

Reyes advirtió que “podría haber costado la vida de personas, por cierto, de funcionarios municipales, de carabineros, y ciertamente incluso de las personas que allí también se encontraban”.

Por ello, anunció que su equipo jurídico presentará a la brevedad una querella criminal por el delito de incendio contra los responsables, identificados gracias a imágenes de drones y monitoreo policial.

