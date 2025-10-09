El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, entregó un balance sobre la primera jornada de demolición en la toma Dignidad, señalando que tras “un trabajo de muchísimo tiempo, prácticamente un año y medio” se dio inicio al proceso en una zona declarada inhabitable.

Según Reyes, la demolición se desarrolló “de buena manera, con la colaboración de carabineros y de la delegación presidencial”, alcanzando hasta ahora aproximadamente un 55% del desarme.

Sin embargo, el alcalde calificó de “acción derechamente criminal” la resistencia de 15 a 20 personas que “dispusieron una barricada, utilizaron líquidos acelerantes” y provocaron un incendio que afectó unas 18 viviendas deshabitadas.

Reyes advirtió que “podría haber costado la vida de personas, por cierto, de funcionarios municipales, de carabineros, y ciertamente incluso de las personas que allí también se encontraban”.

Por ello, anunció que su equipo jurídico presentará a la brevedad una querella criminal por el delito de incendio contra los responsables, identificados gracias a imágenes de drones y monitoreo policial.