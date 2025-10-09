;

Ejército alerta déficit de $40 mil millones en plena discusión por Ley de Presupuesto 2026: “No estamos en condiciones de terminar el año”

La ministra de Defensa asegura que no habrá recortes, pero parlamentarios coinciden en revisar alza de recursos ante déficit reportado por el Ejército.

En medio de las negociaciones por la Ley de Presupuesto 2026, el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, advirtió ante el Congreso que la institución enfrenta una grave falta de recursos.

Indudablemente que no estamos en condiciones de terminar el año”, afirmó, detallando un déficit de $40 mil millones.

Según explicó, la situación se debe a la rebaja presupuestaria aprobada para 2025, al aumento salarial de conscriptos no contemplado en el presupuesto y a los costos de los despliegues en las macrozonas norte y sur.

Iturriaga señaló que, por falta de fondos, el Ejército “suspendió la reinstrucción de la reserva, postergó gratificaciones y detuvo la contratación de nuevos soldados profesionales”.

Estas tres cosas en su conjunto hoy día presentan un déficit fundamentalmente en remuneraciones y en los recursos extras”, dijo.

Reacciones desde el Congreso

Desde el Gobierno, la ministra de Defensa aseguró que no habrá recortes para 2026, pero el diagnóstico generó coincidencia en el Congreso sobre la necesidad de revisar los fondos.

La diputada Camila Flores (RN) advirtió que “no vamos a permitir que un año más se nos mienta con el Presupuesto para las FF.AA. (…) o simplemente rechazamos toda la partida del Ministerio de Defensa”.

En tanto, el senador Tomás de Rementería (PS) reconoció la estrechez fiscal, pero planteó que “es necesario ver los nuevos roles que están cumpliendo las Fuerzas Armadas y considerar eso en el presupuesto”.

