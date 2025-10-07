“Te vamos a violar y a tu mamá también”: joven con TEA denuncia torturas y amenazas de Carabineros en Puerto Montt / Diego Martin

Michael Pino, un joven de 22 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y déficit intelectual moderado, resultó con múltiples lesiones tras ser detenido por Carabineros en Puerto Montt, en hechos ocurridos el pasado 16 de septiembre.

Según su madre, Antonieta, Michael había sido hostigado por compañeros de trabajo durante una celebración de Fiestas Patrias en la pesquera Piedra Azul, lo que derivó en una riña en la que recibió dos puñaladas según Radio BioBio.

“Yo le enseñé que cuando se sienta en peligro, pida llamar a su mamá. Pero lo apuntaron con un arma, lo esposaron y lo golpearon”, relató.

Durante el traslado al retén, la familia asegura que los golpes continuaron y que los funcionarios lo amenazaron con frases como “te vamos a violar” y “a tu mamá también la vamos a violar”.

Querella de INDH

Michael incluso logró realizar una videollamada a su madre desde el calabozo: “Mamá, me están pegando los pacos, yo les dije que tengo TEA”, alcanzó a decir antes de que la comunicación se cortara.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por apremios ilegítimos y solicitó que la Brigada de Derechos Humanos de la PDI investigue a todos los funcionarios involucrados.

Antonieta enfatizó: “No buscamos dinero, queremos justicia. Que nadie más viva algo así”. Carabineros, por su parte, indicó que aún no han sido notificados oficialmente de la querella, pero que están disponibles para colaborar con la investigación.