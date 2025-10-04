Un derrumbe provocado por las fuertes precipitaciones que cayeron durante la madrugada de este sábado en Puerto Montt, región de Los Lagos, dejó cinco viviendas con daño estructural en la población Padre Hurtado y obligó a evacuar a once personas, entre ellas dos menores de edad.

Según informó el alcalde Rodrigo Wainraihgt, en pocas horas precipitaron cerca de 40 milímetros de agua, lo que generó el colapso de una ladera sobre las casas.

“Esto es un terreno Serviu, por lo tanto nos pusimos en contacto con la directora para ver subsidios de arriendo para las familias afectadas”, señaló el jefe comunal, quien destacó que los equipos de Emergencias, Seguridad, Operaciones y Dideco “estuvieron en terreno levantando información y encauzando la ayuda”.

El municipio trabaja junto a Sernageomin, Senapred y el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) para evaluar la estabilidad del terreno y definir si las viviendas podrán seguir habitadas.

“Nueve personas adultas y dos menores”

El encargado del equipo de Gestión del Riesgo de Desastres, Claudio Díaz, detalló que “se tuvieron que evacuar nueve personas adultas y dos menores, y uno de ellos resultó con lesiones leves”.

Agregó que Bomberos y personal municipal permanecieron en el lugar durante la madrugada para realizar la evaluación preliminar de daños.

Mientras se espera el informe técnico de Sernageomin, las familias damnificadas permanecen alojadas en casas de familiares y reciben apoyo social y material por parte del municipio.