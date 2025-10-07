Tres jóvenes del Colegio Inglés San Luis Gonzaga de Puente Alto fueron seleccionados para representar a Chile en la World Robot Olympiad (WRO) 2024, competencia internacional de robótica educativa que este año se realizará en Singapur bajo el lema “El futuro de los robots”.

El equipo está compuesto por Isabella Ojeda y Damián Nixon, ambos de primero medio, junto al exalumno y monitor Matías Fierro, bajo la guía de su profesor David González, líder del taller de robótica del establecimiento.

La institución —con más de 40 años de trayectoria— creó su taller de robótica en 2019, consolidando un espacio de formación en ciencia y tecnología que ya ha obtenido reconocimientos nacionales. Este año, tras ganar la final nacional realizada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, el grupo obtuvo el cupo para competir en Singapur.

Deben reunir 20 millones de pesos

Actualmente, los estudiantes buscan reunir más de 20 millones de pesos para financiar el viaje, mediante actividades escolares y apoyo de empresas.

“Estamos en ese proceso, buscamos que empresas de la comuna visualicen el tremendo logro obtenido por estos estudiantes y aporten para cumplir la meta”, explicó David González, quien destacó también el respaldo del Centro de Padres.

El robot con el que competirán, llamado MK-TRONE, fue diseñado para montar de forma autónoma una central de lanzamiento de cohetes.

Para los jóvenes, el desafío tiene también un valor simbólico. “Estoy muy feliz de poder representar a mi país. Ser una de las primeras mujeres en competir por Chile en esta categoría es un gran orgullo”, expresó Isabella Ojeda, integrante del equipo.