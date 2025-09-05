“Mi hijo no tiene TEA”: el radical vuelco en el caso de agresión a exfuncionario de Hospital de Osorno

Juan, padre del hombre que sufrió brutales agresiones en el Hospital Base de Osorno, habló con Radio ADN sobre la detención de tres de los cuatro exfuncionarios responsables y aclaró un dato que había circulado en medios: su hijo no tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA).

El papá del afectado relató que los hechos ocurrieron hace tres años, aunque su hijo no le había contado todos los detalles para protegerlo. “Me contó que lo habían golpeado, entre varios lo amarraron, pero no que lo habían rapado ni que le habían prendido fuego en las cejas con gas, que lo habían torturado”, explicó.

Las agresiones se habrían extendido durante dos años, generando un ambiente laboral que él describe como “más que tóxico, delictual”. Y en esa línea, el hombre confirmó que su hijo no tiene TEA, y que aquello "lo pusieron en el medio de comunicación (que publicó la historia) para ocultar su identidad“.

Don Juan confirmó que su hijo dejó el hospital tras realizar la denuncia, apoyando su decisión de alejarse de un lugar que calificó como peligroso. A pesar de la demora en esclarecer los hechos, la familia confía en que la justicia pueda actuar: “Esto fue tortura, y no prescribe antes de diez años”, sostuvo.

El padre también relató que, tras la viralización de los videos, se contactó con el Instituto Nacional de Derechos Humanos para que se involucrara en la investigación. Destacó que la exposición de las imágenes permitió corroborar la veracidad de las denuncias de su hijo, reforzando su testimonio y generando un alivio emocional para él.

Don Juan enfatizó la inmoralidad de los agresores, quienes recientemente intentaron enviar un correo pidiendo perdón a cambio de favores. “Fue un correo completamente inmoral, ofreciendo perdón a cambio de algo. A esta altura es un pataleo sin sentido”, afirmó.

Finalmente, el padre se mostró esperanzado en que este caso sirva como advertencia y ejemplo: que no vuelva a ocurrir con ningún trabajador y que las instituciones públicas y privadas aseguren ambientes laborales respetuosos.