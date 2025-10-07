Kast responde a cuestionamientos sobre promesa de recorte fiscal: “Ni el Gobierno sabe cuántos funcionario públicos son”

El candidato presidencial José Antonio Kast se refirió este martes a la polémica cifra de supuestos 100 mil funcionarios públicos contratados entre 2022 y 2024, utilizada por su partido como justificación para un recorte fiscal de US$6.000 millones.

Kast sostuvo que “ni ellos saben cuántos (funcionarios contratados) son. Recién cuando nosotros lleguemos y hagamos una auditoría total, vamos a poder determinar cuántos funcionarios tienen”.

El candidato también aseguró en conversación con T13 Radio que existen “trabajos fantasmas no declarados en áreas que no han podido determinar”, defendiendo su interpretación de los datos oficiales.

Fuertes críticas del Gobierno

Desde el gobierno, la ministra Camila Vallejo calificó el dato como “fake news” y pidió a los candidatos “ser rigurosos y responsables” con la información.

Por su parte, el ministro de Hacienda Nicolás Grau criticó a Kast y advirtió que “no todo vale en política. Dañar las instituciones económicas que han construido distintos gobiernos desde los noventa es un acto de irresponsabilidad” y cuestionó que aún no explique “de dónde va a recortar los seis mil millones de dólares”.

La Dirección de Presupuesto reporta que para 2025 hay 425.911 funcionarios en el sector público, poniendo en duda la supuesta sobrecontratación señalada por Kast.

“La Dipres puede decir lo que quiere (...) de hecho, es la mejor Dipres de la historia de Chile, según el exministro Marcel”, contestó Kast, atacando al extitular de Hacienda y desviando el foco a la polémica.