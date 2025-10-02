Presidente Boric rompe el silencio y responde a Kast: “No estoy para polémicas tan chicas”

Tras varias semanas de tensiones, el Presidente Gabriel Boric rompió el silencio y le contestó al abanderado del partido republicano, José Antonio Kast, tras la polémica suscitada por el debate del presupuesto.

El Mandatario afirmó que no estaba para polémicas chicas, y que conversar y debatir es legítimo y que es democrático, aunque a algunos no les guste.

Esto en respuesta a José Antonio Kast, quien previamente le había dicho al presidente Gabriel Boric que era cobarde por criticar su propuesta de recortar $6.000 millones de dólares el presupuesto.

“Yo no estoy para polémicas tan chicas. A mí lo que me preocupa es que los derechos sociales, que ha ganado la gente después de tanto esfuerzo, se mantengan a todo evento, y eso es lo que está preocupado el gobierno y es lo que vamos a seguir haciendo”, señaló.

“Y que yo, como Presidente de la República, tenga una opinión al respecto, me parece que es del todo legítimo“, sostuvo Boric.

“Lo que pasa es que discutir, conversar de política, conversar de las propuestas de políticas públicas en Chile no es de cobarde, es democrático. Quizás a algunos no les gusta eso, pero yo por lo menos estoy muy convencido de que es necesario, y defender lo logrado es parte de nuestra labor”, cerró.