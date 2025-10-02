;

Presidente Boric rompe el silencio y responde a Kast: “No estoy para polémicas tan chicas”

“Conversar de las propuestas no es de cobarde, es democrático. Quizás a algunos no les gusta eso”, sostuvo el Mandatario luego de que el candidato republicano lo tildara de cobarde por criticar su propuesta de recorte fiscal.

Juan Castillo

Paulina García

Presidente Boric rompe el silencio y responde a Kast: “No estoy para polémicas tan chicas”

Presidente Boric rompe el silencio y responde a Kast: “No estoy para polémicas tan chicas”

01:26

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Tras varias semanas de tensiones, el Presidente Gabriel Boric rompió el silencio y le contestó al abanderado del partido republicano, José Antonio Kast, tras la polémica suscitada por el debate del presupuesto.

El Mandatario afirmó que no estaba para polémicas chicas, y que conversar y debatir es legítimo y que es democrático, aunque a algunos no les guste.

Esto en respuesta a José Antonio Kast, quien previamente le había dicho al presidente Gabriel Boric que era cobarde por criticar su propuesta de recortar $6.000 millones de dólares el presupuesto.

Revisa también:

ADN

Yo no estoy para polémicas tan chicas. A mí lo que me preocupa es que los derechos sociales, que ha ganado la gente después de tanto esfuerzo, se mantengan a todo evento, y eso es lo que está preocupado el gobierno y es lo que vamos a seguir haciendo”, señaló.

“Y que yo, como Presidente de la República, tenga una opinión al respecto, me parece que es del todo legítimo“, sostuvo Boric.

“Lo que pasa es que discutir, conversar de política, conversar de las propuestas de políticas públicas en Chile no es de cobarde, es democrático. Quizás a algunos no les gusta eso, pero yo por lo menos estoy muy convencido de que es necesario, y defender lo logrado es parte de nuestra labor”, cerró.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad