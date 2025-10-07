;

Auxiliar del Hospital de Temuco es detenido por vender fentanilo a metros del establecimiento: sujeto tenía antecedentes

Carabineros descubrió que ofrecía ampollas a compradores vía redes y almacenaba dosis de pacientes para revenderlas ilegalmente.

Martín Neut

Fentanilo - Hospital de Temuco

Fentanilo - Hospital de Temuco / Diego Martin

Un preocupante caso de narcotráfico sacude al Hospital de Temuco. Un auxiliar de enfermería de 23 años fue detenido por vender fentanilo, un opioide sintético de alta potencia que ha causado estragos a nivel mundial.

El joven, que había ingresado al recinto en 2024, tenía antecedentes por tráfico y amenazas, lo que genera cuestionamientos sobre cómo se realizaron los procesos de contratación.

La investigación, según T13, fue liderada por el OS-7 de Carabineros. Esta comenzó tras varias denuncias de vecinos y personal del hospital que alertaron sobre la venta de drogas cerca de la entrada principal.

Droga 50 veces más potente que la heroína

Según los antecedentes, el funcionario utilizaba redes sociales para contactar compradores y comercializaba ampollas a $25 mil cada una, incluso reteniendo dosis no utilizadas por pacientes.

Su captura se produjo durante un operativo encubierto. Mientras entregaba drogas a un agente infiltrado intentó escapar, pero fue reducido y detenido. En su vivienda, Carabineros incautó más sustancias listas para la venta. Tras la formalización, el tribunal decretó prisión preventiva por microtráfico.

El hecho preocupa a las autoridades sanitarias y policiales, que advierten sobre un aumento de incidentes relacionados con fentanilo en Chile, droga 50 veces más potente que la heroína y vinculada a intoxicaciones y delitos en hospitales.

