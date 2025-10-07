Un día como hoy, 7 de octubre, pero de 2006, el deporte chileno vivía una de sus pocas alegrías en deportes colectivos.

En el Gimnasio Municipal de San Miguel, las “Marcianitas”, la selección femenina de hockey patín, ganó el Mundial venciendo en la final a España.

A 19 años de la hazaña, conversamos en ADN TOP con Francisca Puertas, una de las figuras de aquel plantel. “Es un lindo día, se siente con orgullo y alegría de ese momento. Hay orgullo, el que con esfuerzo y haciendo bien las cosas se pueden lograr grandes cosas como fue esa hazaña”, recordó.

“Éramos muy chicas. Yo tenía 18. En esa época solo jugábamos, se empezó a llenar hasta que no dejaban entrar a nadie en la final. Era super raro para nosotras. Los papás estaban desde las 3 de la tarde en el gimnasio y ya no quedaban ni bebidas para tomar. Contra Portugal ir perdiendo 3-1 y darlo vuelta fue maravilloso”, repasó en torno a los hitos de la campaña, en un mundo radicalmente distinto al de hoy.

“Menos mal no había redes sociales. Es una desventaja porque fue un poco más chico el impacto, aunque aun mucha gente nos recuerda, pero, por otro lado, fue bueno porque las celebraciones fueron más íntimas”, comentó Francisca Puertas, que luego incluso incursionó en un reallity show tras la fama alcanzada con las “Marcianitas”.

“Gracias al hockey se me abrieron muchas puertas, estudiar y jugar muchos años en España. En “Pelotón” lo pasé increíble, fue una experiencia muy linda", dijo.

El presente del hockey césped

Hasta agosto, Francisca Puertas dirigió a las actuales “Marcianitas”, por lo que proyectó la opción de repetir algo como lo vivido en 2006.

“Tienen mucha proyección, hay jugadoras de muy buen nivel, quizá mucho mejor que el que teníamos en ese entonces. Si se hacen bien las cosas y se entrena bien, es posible llegar al podio y ser campeonas otra vez”, comentó quien aún espera explicaciones por su salida del cargo.

“Un director del hockey patín decidió que no estuviera, nunca supe las razones. Triste, mi sueño era volver a ser campeonas con ellas, pero le deseo lo mejor a las jugadoras en el Panamericano”, aseguró, planteando, que más allá de la campaña de la Federación de Patinaje para recaudar recursos y continuar las preparaciones de sus equipos y selecciones, falta gestión.

“Tuvimos que pagar muchas cosas. Todavía no me devuelven ese dinero, todavía no me pagan por la jefatura técnica. Hay dineros que se tienen que gestionar de mejor manera y hay que buscar dinero de otras instancias. Si uno espera que siempre le den desde el IND o el gobierno es la forma fácil, y los deportes que han crecido no son solo por fondos estatales, sino también por la empresa privada”, cerró Francisca Puertas en ADN TOP.