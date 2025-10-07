Del retiro a un podio mundial: la redención de Arley Méndez en la halterofilia / Fechipe

Arley Méndez volvió a los primeros planos del deporte nacional este martes tras años de ostracismo, donde llegó a retirarse luego de haber competido en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El cubano nacionalizado chileno regresó a la halterofilia, pero no le alcanzó para dar la pelea por el podio en los Panamericanos de Santiago 2023.

Sin embargo, Arley Méndez se mantuvo trabajando y tuvo premio hoy al volver a un podio mundial en la categoría 88 kilos.

En la cita planetaria que se disputa en Førde, Noruega, levantó 172 kilos en el envión, desempeño que le permitió lograr la medalla de plata en dicha categoría, siendo su segunda presea planetaria tras la que logró en el Mundial de Anaheim 2017, en Estados Unidos.

Tras haber asegurado un lugar en el podio, se mantuvo en la pelea por las otras categorías, alcanzando 196 kilos que lo dejaron sexto en el envión y un total olímpico de 368 kilos con el que finalizó cuarto, rozando una segunda medalla planetaria en el evento europeo.