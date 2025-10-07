;

Del retiro a un podio mundial: la redención de Arley Méndez en la halterofilia

El deportista cubano nacionalizado chileno volvió a lograr un podio planetario en la cita planetaria de Førde.

Carlos Madariaga

Del retiro a un podio mundial: la redención de Arley Méndez en la halterofilia

Del retiro a un podio mundial: la redención de Arley Méndez en la halterofilia / Fechipe

Arley Méndez volvió a los primeros planos del deporte nacional este martes tras años de ostracismo, donde llegó a retirarse luego de haber competido en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El cubano nacionalizado chileno regresó a la halterofilia, pero no le alcanzó para dar la pelea por el podio en los Panamericanos de Santiago 2023.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, Arley Méndez se mantuvo trabajando y tuvo premio hoy al volver a un podio mundial en la categoría 88 kilos.

En la cita planetaria que se disputa en Førde, Noruega, levantó 172 kilos en el envión, desempeño que le permitió lograr la medalla de plata en dicha categoría, siendo su segunda presea planetaria tras la que logró en el Mundial de Anaheim 2017, en Estados Unidos.

Tras haber asegurado un lugar en el podio, se mantuvo en la pelea por las otras categorías, alcanzando 196 kilos que lo dejaron sexto en el envión y un total olímpico de 368 kilos con el que finalizó cuarto, rozando una segunda medalla planetaria en el evento europeo.

ADN

International Weightlifting Federation

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad