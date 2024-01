Francisca Puertas asume como entrenadora de las Marcianitas: “Era un sueño desde que volví a Chile”

Santiago

Este jueves, la Federación Chilena de Hockey y Patinaje oficializó a los nuevos entrenadores de las selecciones adultas y sub 19 del hockey patín, donde destacó la designación de José Luis Bertran para comandar a los “Marcianos” y a Francisca Puertas como nueva líder de las “Marcianitas”.

Esta última ya había esbozado días atrás en ADN Deportes el nuevo cargo que tendrá y ya hoy como flamante directora técnica del seleccionado adulto femenino valoró este cambio para su carrera luego de haber sido parte del plantel que fue campeón del mundo en 2006.

“Estoy súper contenta, es un sueño desde que llegué a Chile. Ha sido un año difícil, me alejé del hockey, pero vuelvo con toda la ilusión de hacerlo lo mejor posible. Es un desafío grande, la selección absoluta siempre ha tenido buenos resultados, espero estar a la altura”, aseguró Francisca Puertas, que destacó el camino recorrido al pasar de jugadora a DT de las Marcianitas.

“Viví muchas cosas como deportista: desde no tener nada y pagarnos los pasajes para ir al primer Mundial a ganarlo. Espero que esa experiencia como jugadora se refleje en entender que no siempre están en su mejor momento. Estuve 10 años viviendo en España, la experiencia es amplia. Después estuve en Católica. Estudié en Barcelona también. El curriculum está, ahora hay que traspapelarlo a resultados”, remarcó, apuntando a los primeros cambios que necesita el hockey patín.

“Todavía no tenemos la cancha con acceso para entrenar en el Nacional. El fin de semana tendremos un draft de 24 jugadoras para hacer una selección más acotada. Esperamos tener también a las jugadoras de Europa (...) Soy un poco loca, intensa, lo vivo como si estuviera jugando. Espero disfrutar de lo que hagan las jugadoras”, explicó, junto con lamentar la ausencia de la especialidad en Santiago 2023.

“Disfruté los Panamericanos, me hizo muy feliz verlo y el esfuerzo de los deportistas. Fue una pena que no estuviera el hockey, pero cuando a veces no se gestiona bien desde la parte administrativa pasan estas cosas. Ojalá la renovación directiva nos permita potenciar el deporte”, concluyó Francisca Puertas en diálogo con ADN Deportes.