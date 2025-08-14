Esta semana comenzó el proceso de preparación de la selección chilena femenina de hockey patín de cara al Panamericano de la especialidad.

Sin embargo, entre las novedades no solo estuvo la ausencia de Catalina Flores, sino también la sorpresiva salida de Francisca Puertas, excampeona del mundo con las “Marcianitas” en 2006 y que había liderado técnicamente el proceso de la última cita planetaria.

“Me tomó bastante mal, lo lamento bastante. No tenía noticias desde el año pasado, no tuvimos respuesta del informe por el Mundial. En mayo, como staff técnico, mandamos una propuesta de trabajo continuo. No sabíamos nada desde la Federación y la comisión técnica, pero ahora llamaron a mi ayudante en el Mundial pasado para ser el entrenador”, reconoció la “Pancha” en ADN TOP, cuestionando la forma en que se tomó esta determinación.

“Tenía el sueño de seguir y ser campeona en alguna instancia, pero me borraron de una forma que creo no corresponde. Cuando las cosas se hacen mal, pesan más los valores como persona y estar tranquila”, aseguró Francisca Puertas, criticando también la gestión de la Federación de Patinaje en torno en su participación en el último Mundial.

“Intenté que las jugadoras estuvieran cómodas, pero eso te trae rencillas con los dirigentes. Podría haber sido políticamente correcta, pero no. En el proceso al Mundial, en la Golden Cup no teníamos ni un delegado, nos mandaron solas, nos tuvimos que hacer cargo de todo. En el Mundial tampoco teníamos delegada. Las comodidades no fueron las adecuadas”, cerró Francisca Puertas en ADN TOP.