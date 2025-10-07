;

Los Cóndores visitan el Congreso durante la discusión de Ley de Presupuesto 2026 en busca de fondos para el Mundial 2027

La selección chilena de rugby fue invitado por diputados de Renovación Nacional, quienes impulsan una campaña para aumentar el financiamiento para los deportistas.

Javier Catalán

Siguen las condecoraciones para la selección chilena de rugby, que el pasado 27 de septiembre clasificó por segunda vez consecutiva a un Mundial de la disciplina.

Durante este martes, Los Cóndores fueron invitados a la Cámara de Diputadas y Diputados, en el marco del inicio de la discusión de la Ley de Presupuestos 2026, donde un grupo de legisladores impulsa una campaña para financiar el viaje del combinado nacional a la Copa del Mundo de Australia 2027.

Los integrantes del plantel que asistieron fueron Lucas Berti, Santiago Videla, Clemente Saavedra, Domingo Saavedra y Rodrigo Fernández, quienes aceptaron la invitación de los parlamentarios Diego Schalper y Andrés Longton, ambos del partido Renovación Nacional.

“Es un honor estar acá. Estas semanas han sido de locos; hemos sentido realmente el apoyo de Chile. Si bien estamos muy agradecidos, creo que todavía nos falta mucho, nos falta apoyo. Sé que hoy se hablará sobre la Ley de Presupuestos, y creo que es importante este hito que marcamos”, expresó Clemente Saavedra.

Todos nos sentimos muy contentos cuando a la selección de fútbol le va bien, pero que no se nos olvide el rugby y otros deportes colectivos que también le dan alegría al país. Así que, ministro Pizarro, va a tener una presencia importante en la subcomisión de presupuesto en la partida de deportes, porque le vamos a pedir al Estado de Chile que ayude a nuestros Cóndores a llegar bien preparados al Mundial”, concluyó Diego Schalper.

