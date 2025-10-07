;

Emergencia en San Bernardo: rotura de matriz provoca derrame de aguas servidas y cierre de paso bajo nivel

El alcalde Christopher White cuestionó la demora de Aguas Andinas y advirtió congestión en una vía clave de la comuna. El suceso dejó un bus del sistema Red atrapado.

Martín Neut

Matías Castillo

Emergencia en San Bernardo: rotura de matriz provoca derrame de aguas servidas

Una rotura de matriz bajo el paso bajo nivel Aníbal Pinto, en la línea Colón de San Bernardo, provocó este martes una inundación con aguas servidas que mantiene el tránsito completamente suspendido.

Un bus del sistema Red quedó atrapado y sus pasajeros fueron rescatados con escaleras.

El alcalde Christopher White criticó a la empresa responsable: “Estamos muy molestos porque el comportamiento de Aguas Andinas no ha sido el óptimo. Esta no es la primera situación así que ocurre esta última semana”, afirmó, calificando la demora de “realmente impresentable”.

White agregó que “si esto hubiera ocurrido en Providencia o en Las Condes, probablemente hubiesen llegado helicópteros y esto ya estaría resuelto”.

El municipio informó que el paso bajo nivel seguirá cerrado al menos 24 horas, afectando el acceso hacia la Autopista Central, aunque se descartó riesgo sanitario para el Hospital Parroquial.

Mañana a las 7:00, el alcalde expondrá su molestia en Avenida Colón 099, frente al acceso de la urgencia de maternidad del hospital, punto donde se prevé alto tráfico vehicular por la inundación.

