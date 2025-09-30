Delincuente es abatido durante persecución en San Bernardo tras intentar atropellar a Carabineros

Personal del Servicio Medico Legal se lleva los restos de las dos victimas mortales mientras LABOCAR pericia el lugar. FOTO: LUKAS SOLÍS/AGENCIAUNO / LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO

Un hombre de 27 años murió en San Bernardo tras un enfrentamiento a tiros con Carabineros, luego de una persecución que se originó cuando intentó atropellar a un funcionario policial. Otro sujeto fue detenido.

El hecho ocurrió en la intersección de San Francisco con Ojos del Salado, donde el vehículo en el que viajaban los dos hombres huyó al ver la presencia policial. Durante la persecución, ambos realizaron disparos, arrojaron especies a la vía y colisionaron con un carro policial.

Según explicó el fiscal Pedro Aravena, “en la huida percutaron disparos, luego impactaron el vehículo policial que lo seguía y nuevamente sacaron el arma con la que habían disparado. Los funcionarios que estaban en el vehículo dispararon en varias ocasiones, impactando en el conductor en el tórax, quien perdió la vida”.

El mayor Sergio Rodríguez, de la Prefectura Maipo, informó que tanto el fallecido como el detenido —un joven de 18 años— registraban en conjunto más de 35 detenciones previas. En el interior del automóvil se incautó una pistola ubicada en la puerta del copiloto y tres cartuchos calibre .38 encontrados en el piso trasero.

En medio del tiroteo, un carabinero resultó herido en su mano derecha por esquirlas, con lesiones de carácter leve. Fue trasladado al Hospital de Carabineros para recibir atención y la constatación correspondiente.