Alerta en el transporte público: balean a bus del sistema RED en pleno recorrido por Pedro Aguirre Cerda / Luis Felipe Araya

Un bus del recorrido H24 del sistema RED recibió disparos la tarde de este jueves mientras circulaba por la intersección de Bombero Ossandón con Clotario Blest, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Según información preliminar, el hecho ocurrió pasadas las 15 horas, cuando dos vehículos se enfrentaron en una balacera que incluyó al menos ocho tiros.

AGENCIAUNO / Diego Martin Ampliar

Animismo, se indicó que uno de los proyectiles habría impactado en una ventana, provocando que los vidrios se quebraran y lesionaran a dos mujeres que viajaban como pasajeras. Ambas fueron trasladadas a un centro de atención de salud.

Hasta el lugar llegó personal de Carabineros y ambulancias para atender la emergencia. Los equipos policiales realizan peritajes en el sector para determinar el origen del tiroteo y dar con los responsables, mientras se investigan las distintas versiones que apuntan a que los disparos habrían sido parte de un enfrentamiento entre los ocupantes de los vehículos involucrados.

El coronel Marcelino Espinoza Moya, prefecto del servicio de la reestructura de Santiago del Conado, entregó antecedentes preliminares sobre el hecho.

Según explicó, dos conductores habrían sostenido una discusión en la vía pública, instancia en la que uno de ellos extrajo un arma y realizó varios disparos. Como consecuencia, el bus resultó impactado, provocando que las dos mujeres adultas sufrieran lesiones.

El policía detalló que la pugna se produjo entre los dos automovilistas, dejando al bus en medio de la línea de fuego. Uno de los vehículos involucrados permanece en el lugar, mientras que el otro se dio a la fuga tras los disparos.