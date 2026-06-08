“Tu eres el postre”: revelan chats atribuidos a sacerdote ortodoxo investigado por abusos en Providencia

Nuevos antecedentes se conocieron en el caso que involucra al exsacerdote ortodoxo Francisco Salvador, luego de que una investigación revelara supuestos mensajes que formarían parte de las diligencias realizadas por la Iglesia Ortodoxa.

De acuerdo con ReportajesT13, los chats habrían sido incorporados al expediente que analizó las denuncias de trabajadoras y feligresas de la comunidad religiosa de Providencia.

“Tu eres el postre”

Entre las conversaciones difundidas aparecen frases atribuidas al religioso como:

“Siempre pienso en ti. Tengo demasiadas ganas. Regálame 5 minutos en el departamento”. Mientras que en otros intercambios, también habría escrito: “Ven a verme y dame órdenes. ¿Deseas? Tú eres el postre. Igual te tienta”.

Además, algunas denunciantes aseguraron que el religioso compartía detalles íntimos sobre presuntas relaciones con mujeres de la comunidad y que, en ocasiones, enviaba contenido sexual no solicitado.

Los testimonios recopilados también apuntan a que el acusado comentaba con terceros aspectos de su vida privada y de supuestos encuentros con integrantes de la parroquia.

Estos antecedentes fueron considerados en la investigación eclesiástica que terminó con siete cargos en contra de Salvador, entre ellos insinuaciones sexuales reiteradas, conductas obsesivas y apremios físicos.

Por su parte, la defensa del exsacerdote rechazó las acusaciones. Su abogado, Simón Parada, aseguró que un peritaje concluyó que los chats corresponderían a un montaje y sostuvo que las denuncias son falsas.

Mientras tanto, la investigación continúa tanto en el ámbito eclesiástico como en la Fiscalía de Género Oriente, donde se indagan eventuales delitos asociados al caso.