VIDEOS. “Los bots no son personas reales”: experto en desinformación explica qué son, cómo se crean y cómo operan en campañas políticas

En Tecnociencia, el Podcast, el académico Marcelo Santos explicó cómo los bots se diseñan para parecer humanos y manipular el debate político en redes sociales.

Martín Neut

En el sexto capítulo de Tecnociencia, el podcast, el académico Marcelo Santos, experto en desinformación, explicó cómo los bots —programas automatizados que simulan ser usuarios reales— influyen en campañas presidenciales y manipulan la conversación pública.

Es como si en un acto político aparecieran cientos de monos que se parecen a gente, pero no son personas reales, moviéndose y gritando ‘¡viva el candidato!’”, ejemplificó Santos al describir la magnitud de estas redes falsas.

El especialista detalló que los bots se construyen mediante perfiles falsos diseñados para parecer humanos: “Les ponen una foto del desayuno, una publicación casual… se les da un poco de vida para que nadie desconfíe”. Una vez creados, se integran a sistemas automatizados capaces de reaccionar, compartir o comentar de forma masiva para amplificar ciertos mensajes.

Santos reveló además que existen empresas que venden servicios de bots con distintos niveles de complejidad: “Hay bots sencillos que solo ponen ‘me gusta’ o replican publicaciones, y otros más sofisticados que pueden generar conversaciones o instalar tendencias políticas”.

Aunque su uso no siempre es ilegal, el experto advirtió que “el gran problema es que sea legal no significa que sea democrático, limpio o ético”, insistiendo en la necesidad de una regulación que proteja los espacios digitales del uso manipulado de estas herramientas.

