En el sexto capítulo de Tecnociencia, el podcast, el académico Marcelo Santos, experto en desinformación, explicó cómo los bots —programas automatizados que simulan ser usuarios reales— influyen en campañas presidenciales y manipulan la conversación pública.

“Es como si en un acto político aparecieran cientos de monos que se parecen a gente, pero no son personas reales, moviéndose y gritando ‘¡viva el candidato!’”, ejemplificó Santos al describir la magnitud de estas redes falsas.

El especialista detalló que los bots se construyen mediante perfiles falsos diseñados para parecer humanos: “Les ponen una foto del desayuno, una publicación casual… se les da un poco de vida para que nadie desconfíe”. Una vez creados, se integran a sistemas automatizados capaces de reaccionar, compartir o comentar de forma masiva para amplificar ciertos mensajes.

Santos reveló además que existen empresas que venden servicios de bots con distintos niveles de complejidad: “Hay bots sencillos que solo ponen ‘me gusta’ o replican publicaciones, y otros más sofisticados que pueden generar conversaciones o instalar tendencias políticas”.

Aunque su uso no siempre es ilegal, el experto advirtió que “el gran problema es que sea legal no significa que sea democrático, limpio o ético”, insistiendo en la necesidad de una regulación que proteja los espacios digitales del uso manipulado de estas herramientas.

