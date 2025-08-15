Más de 100 personas mueren por intoxicación de fentanilo en Argentina: acusan a dueño de laboratorio

El gobierno de Argentina elevó a 100 la cifra de muertos por fentanilo medicinal contaminado y señaló a un laboratorio local de ser el “responsable”, al aumentar este jueves la polémica en Argentina por la lentitud de la respuesta a la crisis sanitaria.

Desde mayo se registraron denuncias ante la autoridad de medicamentos y alimentos ANMAT por muertes sospechosas tras el uso del fármaco en hospitales de cuatro provincias del país, además de la capital, Buenos Aires.

“Ariel García Furfaro es dueño del laboratorio HLB Pharma Group S.A, fabricante del lote de fentanilo contaminado responsable de la muerte de más de 100 personas”, escribió la vocería presidencial en un comunicado.

El texto añade que, tras una inspección del gobierno, la ANMAT inhabilitó el laboratorio y prohibió en febrero “su actividad productiva, tres meses antes de que ocurriera la primera muerte por fentanilo contaminado”.