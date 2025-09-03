;

Padre que disparó contra su hijo de 2 años en Temuco habría dicho estar “molesto por el pago de la pensión”

El fiscal Luis Arroyo relató que la madre del menor “se abalanzó sobre el sujeto con la intención de quitarle el arma”.

Ruth Cárcamo

Rodrigo Aguilera

Padre que disparó contra su hijo de 2 años en Temuco habría dicho estar “molesto por el pago de la pensión”

Padre que disparó contra su hijo de 2 años en Temuco habría dicho estar “molesto por el pago de la pensión”

02:11

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Fue este martes cuando Carabineros detuvo a un hombre de 23 años por disparar contra su propio hijo de dos años, quien permanece en riesgo vital en el Hospital de Temuco.

La madre del menor alertó sobre lo ocurrido “señalando que su hijo recibió un disparo en la cabeza”, dijo la teniente coronel Ximena Valle, sindicando como autor al padre.

Revisa también

ADN

En diálogo con Radio ADN, el fiscal de Temuco, Luis Arroyo, detalló que según los primeros antecedentes –sobre todo la declaración de la mujer– el ataque se perpetró luego de que el sujeto llegara al domicilio con el menor tras retirarlo del jardín.

“Molesto por el pago de la pensión”

“Al parecer molesto por el pago de la pensión alimenticia, le mencionó (a la madre) que esto iba a terminar ahí. Es en ese momento cuando la mujer ve que el sujeto extrae un arma de fuego de sus vestimentas y apunta al niño”, relató el persecutor.

“Ella se abalanzó sobre él con la intención de quitarle el arma, el sujeto en el forcejeo logra quitársela de encima y nuevamente toma el arma, apunta la cabeza del niño y efectúa el disparo”, añadió.

Finalmente, el fiscal Luis Arroyo señaló que se amplió la detención del hombre hasta el viernes, día en que quedó fijada la formalización por los delitos de parricidio frustrado y porte ilegal de armas.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad