Padre que disparó contra su hijo de 2 años en Temuco habría dicho estar “molesto por el pago de la pensión”

Fue este martes cuando Carabineros detuvo a un hombre de 23 años por disparar contra su propio hijo de dos años, quien permanece en riesgo vital en el Hospital de Temuco.

La madre del menor alertó sobre lo ocurrido “señalando que su hijo recibió un disparo en la cabeza”, dijo la teniente coronel Ximena Valle, sindicando como autor al padre.

En diálogo con Radio ADN, el fiscal de Temuco, Luis Arroyo, detalló que según los primeros antecedentes –sobre todo la declaración de la mujer – el ataque se perpetró luego de que el sujeto llegara al domicilio con el menor tras retirarlo del jardín.

“Molesto por el pago de la pensión”

“Al parecer molesto por el pago de la pensión alimenticia, le mencionó (a la madre) que esto iba a terminar ahí. Es en ese momento cuando la mujer ve que el sujeto extrae un arma de fuego de sus vestimentas y apunta al niño”, relató el persecutor.

“Ella se abalanzó sobre él con la intención de quitarle el arma, el sujeto en el forcejeo logra quitársela de encima y nuevamente toma el arma, apunta la cabeza del niño y efectúa el disparo ”, añadió.

Finalmente, el fiscal Luis Arroyo señaló que se amplió la detención del hombre hasta el viernes, día en que quedó fijada la formalización por los delitos de parricidio frustrado y porte ilegal de armas.