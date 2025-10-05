;

Hallan cadáver mutilado en sitio eriazo en la comuna de La Pintana: sería un hombre y aún no es identificado

La PDI realiza peritajes en el lugar y busca determinar la identidad de la víctima, que tendría entre 30 y 40 años.

Un hombre, de entre 30 y 40 años, fue encontrado muerto en un sitio eriazo de La Pintana, con múltiples heridas en la zona cervical y la mutilación de algunas partes de su cuerpo.

El hallazgo fue reportado anoche por personas que transitaban por la intersección de calle Los Cóndores con avenida Observatorio.

“Personas que transitaban por un sitio eriazo (…) dieron cuenta del hallazgo de un cadáver N.N. de sexo masculino que se encontraba en el interior de la propiedad”, señaló el comisario Carlos Lobos, de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI.

Tras el aviso, el Ministerio Público solicitó que personal de la PDI, junto al Laboratorio de Criminalística y al Departamento de Medicina Criminalística, concurriera al lugar “a fin de realizar el trabajo pericial del mismo y primeras actuaciones investigativas”, agregó Lobos.

La víctima aún no ha sido identificada, aunque se está realizando un trabajo dactiloscópico para determinar su identidad. “Se siguen las diligencias para establecer las circunstancias de los hechos y la identidad de él o los imputados por la muerte”, concluyó el comisario.

