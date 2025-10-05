;

Investigan homicidio: hombre fue encontrado apuñalado en un cerro de Talcahuano

Carabineros lo trasladó a un SAMU, pero falleció por la gravedad de las lesiones.

Durante la madrugada de este domingo, un hombre fue encontrado con múltiples heridas cortantes en un cerro del sector San Vicente, en Talcahuano, Región del Biobío.

Según los primeros antecedentes, Carabineros acudió al lugar tras una denuncia y logró llevar a la víctima hasta un equipo del SAMU.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, el hombre falleció por la gravedad de las heridas.

Por orden de la Fiscalía, la investigación quedó en manos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, que trabaja para aclarar las circunstancias del ataque y establecer responsabilidades.

“En base al estudio médico criminalístico realizado al cuerpo, se estableció que esta persona presentaba lesiones atribuibles a terceras personas, compatible con heridas cortopunzantes”, dijo el comisario Jorge Cartagena.

En esa línea, finalizó asegurando que se encuentran desarrollando diligencias “a fin de establecer la correcta dinámica de los hechos, así como también la identidad de él o los autores del delito”.

